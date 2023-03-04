Kılıçdaroğlu'ndan toplantı sonrası ilk mesaj: Kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor

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Millet İttifakı, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyip masadan kalkmasının ardından ilk kez toplandı.

Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde 5 liderin bir araya geldiği toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü ve toplantı sonrası yayınlanan metinde ortak adayın 6 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacak toplantının akabinde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

CHP, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5'li toplantının ardından durum değerlendirmesi yapmak için parti genel merkezinde yeniden toplandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise toplantı sonrası Twitter'dan bir açıklama yaptı.

"Türkiye'nin renklerini birleştirme" vurgusu yapan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

“Türkiye'mizin bütün renklerini birleştirerek gerçek anlamda demokrasi, adalet ve huzuru getirmek için bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ederim. Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor.”