Politika

Ersan Şen cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı, Akşener görüşme talep etti

Hukukçu Ersan Şen, canlı yayınında katıldığı programda cumhurbaşkanı adaylığını açıklayarak, İYİ Parti lideri Akşener'in kendisini aradığını ve "Gelin görüşelim" dediğini söyledi.
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türkiye ersan şen İYİ Parti

HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Ersan Şen, Habertürk TV canlı yayınında cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı.

Gazeteci Faruk Aksoy'un "Ersan Hocam, Meral Hanım arayıp sizi Cumhurbaşkanı adayımız olarak görmek istiyoruz dese ne yaparsınız?" sorusu üzerine söz konusu açıklamaları yapan Ersan Şen, "Sayın Meral Akşener’den ve İYİ Parti’den böyle bir teklif gelirse elbette seve seve kabul ederim" ifadelerini kullandı.

Program devam ederken, Ersan Şen, İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından reklam arasında arandığını söyledi.

Ersan Şen, “Akşener, ‘Bunda ciddi misiniz’ dedi, ‘Ciddiyim’ dedim, 'gelin görüşelim' dedi, muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Erkan Şen "Ben gayet ciddiyim. Oturur konuşuruz. Değişime ihtiyaç var, elimi taşın altına koyuyorum. Herkese eşit mesafedeyim, kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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