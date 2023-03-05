İYİ Partili vekil önce istifa etti, sonra istifasını geri çekti
HABER MERKEZİ
İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Meral Akşener’in Altılı Masa’dan ayrılmasının ardından istifa kararı aldı.
Parti içinde istifaların yaşandığı ve üyeliklerin iptal edildiği dönemde Akşener’in hamlesine İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş tepki göstererek partisinden istifa etti.
Altıntaş, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerini kullandı.
Altıntaş'ın istifası İYİ Parti'de krize neden olurken devreye giren Meral Akşener, milletvekilini istifadan vazgeçirdi. Altıntaş istifa kararını geri çektiğini şu sözlerle duyurdu:
"Değerli Genel Başkanımızla yaptığım istişare ve değerlendirme sonucu partimden istifamı geri almış bulunuyorum."