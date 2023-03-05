Politika

İYİ Partili vekil önce istifa etti, sonra istifasını geri çekti

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, istifa açıklamasından iki saat sonra istifasını geri çektiğini bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Ayhan Altıntaş İYİ Parti istifa

HABER MERKEZİ

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Meral Akşener’in Altılı Masa’dan ayrılmasının ardından istifa kararı aldı.

Parti içinde istifaların yaşandığı ve üyeliklerin iptal edildiği dönemde Akşener’in hamlesine İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş tepki göstererek partisinden istifa etti.

Altıntaş, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerini kullandı.

Altıntaş'ın istifası İYİ Parti'de krize neden olurken devreye giren Meral Akşener, milletvekilini istifadan vazgeçirdi. Altıntaş istifa kararını geri çektiğini şu sözlerle duyurdu:

"Değerli Genel Başkanımızla yaptığım istişare ve değerlendirme sonucu partimden istifamı geri almış bulunuyorum."

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv