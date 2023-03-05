Politika

Güney Kürdistan halkı 32 yıl önce bugün Baas rejimine karşı ayaklandı

Bugün, Güney Kürdistan halkının, Baas rejiminin zulmüne karşı ayaklanmasının (Raperin) 32’nci yıldönümü.
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kürdistan Raperin Kürdistan

ERBİL (K24)

Kürdistan halkının onlarca yıllık direnişi sonrası, meşru haklarını elde etmek, topraklarını işgalcilerden kurtarmak, zulmü, Enfal ve kimyasal saldırıları reddetmek, Kürdistan’ın kimliği ve coğrafyasının değiştirilmesine karşı çıkmak için Güney Kürdistan halkı 5 Mart 1991’de Raperin’in (ayaklanma) ilk kıvılcımını Ranye kentinde yaktı.

Mart ayı Kürtler için çeşitli olaylarla doldu ancak 5 Mart’tan 21 Mart’a kadarki sürenin Güney Kürdistan halkı için özel bir önemi var. Çünkü 1991 yılının Mart ayında halk, Baas rejiminin yıllardır süren insanlık dışı uygulamalarına son vermek için ayaklandı.

Raperin’den önce Güney Kürdistan’daki tarafların koalisyonu, Kürdistani Cephe’de halkı ayağa kaldırarak, kısa bir süre için birçok kasaba ve kentin kurtarılmasını sağladı.

Tarihler 5 Mart 1991’i gösterdiğinde ise Raperin’in yol haritası uygulamaya konuldu ve halk, Peşmerge’nin desteğiyle Ranye ve çevresini kurtardı, Baas rejiminin tüm resmi ve askeri kurumlarını ele geçirdi. Bu durum, Kürdistan’ın diğer bölgelerinde de halkı ve Peşmerge’yi harekete geçirdi.

Raperin; Kürdistani Cephe içindeki partiler ile Kürdistan halkının işbirliği ve yardımlaşmasının ürünü, Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesinde bir dönüm noktasıydı ki Kürdistan Bölgesi statüsünün kurulmasını sağladı.

Raperin Ranye’de başladı, 21 Mart’ta Newoz günü Kerkük’ün kurtarılmasıyla noktalandı ve Güney Kürdistan’ın tamamı Baas rejiminin elinden kurtarıldı.

1988 yılında büyük değişimi öngören Başkan Mesud Barzani, Kürdistani Cephe’de yer alan diğer siyasi liderlerle birlikte, Peşmerge’yle omuz omuza, Kürdistan’ın diğer kent ve kasabalarının kurtarılmasında fiilen yer aldı. Kore Destanı’nın yazıldığı savaşta da cephe komutanlığını yaptı ve neticede rejim, Kürdistani Cephe’yle müzakereye oturmak zorunda kaldı.

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