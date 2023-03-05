Bursaspor-Amedspor maçı öncesi Bursa’da provokasyon

HABER MERKEZİ

Sosyal medyada paylaşılan videolarda bir grup Bursaspor taraftarının, Amedspor futbolcularının kaldığı otelin önünde toplanarak, mehter marşı okuyup PKK aleyhine slogan attığı görüldü.

K24’e bilgi veren Amedspor Medya Sorumlusu Şaban Yerlikaya, otelin önünde toplanan kalabalığın gece saat 3’e kadar slogan atmaya devam ettiğini söyledi.

Polislerin de geldiği otelin önünde gergin anlar yaşandı.

Öte yandan bir grup taraftarın da saat 14.00’te oynanacak stada girmeye çalıştığı, polisin izin vermediği öğrenildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında Bursaspor sahasında Amedspor’u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 14.00’te başlayacak.

İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Kutluhan Bilgiç’in yardımcılığını Çağrıcan Pazarcıklı ve Akın Karabacak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Türkoğlu olacak.

Bursaspor taraftarının yoğun ilgi gösterdiği maç için yaklaşık 40 bin bilet satıldı.