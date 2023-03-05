Deprem bölgesinde kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı

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Deprem bölgesindeki Diyarbakır ve Urfa’da toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin diğer yerlerinde ise kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Buna göre Diyarbakır’da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 5, en yüksek 20, Urfa’da da en düşük hava sıcaklığı 9, en yüksek 22 derece olması öngörülüyor.

Ayrıca, Maraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 8, en yüksek 22, Antep'te en düşük 5, en yüksek 20, Malatya'da en düşük 4, en yüksek 17, Adıyaman'da en düşük 7, en yüksek 19, Adana'da en düşük 11, en yüksek 25, Kilis en düşük 7, en yüksek 24, Osmaniye'de en düşük 11, en yüksek 25, Hatay'da ise en düşük 8, en yüksek 22 derece olması bekleniyor.