Başbakan: Raperin, Kürdistan halkının dünyaya verdiği açık bir mesajdı

ERBİL (K24)

5 Mart 1991’de gerçekleşen Raperin’in (Ayaklanma) 32’nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başbakan Mesrur Barzani, “Tüm Kürdistanlıları, kahraman Peşmergeleri ve onurlu şehit ailelerini en içten şekilde kutluyorum” ifadesini kullandı.

Başbakan’ın mesajı şöyle:

“1991’in şanlı Raperin’i, Kürdistanlı güçlerin, Kürdistan halkının farklı sınıf ve bileşenlerinin birlik ve beraberliğinin ürünüydü ki Kürdistan halkının zulüm, baskı ve işgalden kurtuluş, özgürlüğe ulaşma adına verdiği mücadele tarihinde bir dönüm noktası oldu.

Raperin, Kürdistan halkının, baskı ve işgali reddettiğini, onurlu ve gururlu bir şekilde yaşamak istediğini dünyaya bildiren açık ve net bir mesajdı. Bu kutlu anmada, Kürdistan halkının kazanımları ve anayasal hakları konusunda vatansever Kürdistan halkının ortak tutum ve beraberliğine vurgu yapıyoruz. Bu hakları her şekilde koruyor ve taviz vermiyoruz, Kürdistan’ın imar ve kalkınması kervanını sürdürüyoruz.

Raperin’in yıldönümünde Raperin’in ölümsüz şehitleri ile tüm Kürdistan şehitlerinin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.”