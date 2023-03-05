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Ekonomik kriz nedeniyle Lübnan’da intiharlar arttı

Ekonomik krizin pençesindeki Lübnan’da, son dönemde yaşam şartlarından dolayı intihar eden kişilerin sayısındaki artış dikkat çekiyor.
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ortadoğu Lübnan ekonomik kriz

HABER MERKEZİ

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, ülkenin güneyindeki Zarariye kentinde bir kişinin, zeytin bahçelerinde, silahla intihar etmiş şekilde bulunduğunu bildirdi.

Şarkul Avsat’a konuşan yerel kaynaklar, intihar ederek yaşamına son veren 41 yaşındaki şahsın, sabah av silahıyla evden çıkarken görüldüğünü, daha sonra eşinin arayarak, yaşamına son vereceğini söylediğini belirtti. İsmi açıklanmayan şahsın, bir süredir ekonomik sıkıntılar yaşadığı bilgisi verildi.

Bu olay, son üç günde yaşanan üçüncü intihar vakası olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz perşembe günü de Carcua kasabasında bir kişi, Beka Vadisi’nde de bir kişi yaşamına son verdi. Konuyla ilgili haberlerde, intiharların ardındaki sebebin, ekonomik sorunlar olduğuna işaret edildi.

32 yaşındaki Musa Al-Chami, perşembe günü yaşamını son vermeden önce ardında bir ses kaydı bıraktı ve bir arkadaşından, ailesine sahip çıkmasını istedi. Olay, Lübnan’da büyük yankı uyandırdı.

Ülkede her iki günde bir, bir kişinin intihar ettiği belirtiliyor.

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