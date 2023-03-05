Amedsporlu futbolculara sahada saldırı

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Dün akşam Bursa’da kaldıkları otelin önünde toplanan kalabalığın havai fişekli saldırısına uğrayan Amedsporulu oyuncular, bugün maç öncesinde sahada ısınma hareketli yaparken saldırıya uğradı.

Bursa'da oynanacak Bursaspor - #Amedspor karşılaşmasına 1 saat kala Amedsporlu oyuncular sahada ısınma hareketleri yaptığı sırada saldırıya uğradı pic.twitter.com/yTSUefSgpQ — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) March 5, 2023

Ayrıca Bursaspor tribünlerinde, JİTEM elemanı "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım ile 90’lı yıllarda Kürt illerinde yaşanan faili meçhul cinayetler ve kayıpların sembolü olan "Beyaz Toros" posterleri açıldı.

Bursaspor taraftarları "Beyaz Toros" ve "Yeşil"in posterini açtı



Bursaspor-Amedspor maçında tribünlerde, JİTEM elemanı "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım ile faili meçhul cinayetler ve kayıpların sembolü olan "Beyaz Toros" posterleri açıldı pic.twitter.com/EUx3QtBisR — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) March 5, 2023

Tribünlerden sahaya mermi ve bıçakların attığı da görüntülere yansıdı.