Spor

Amedsporlu futbolculara sahada saldırı

Bugün Bursaspor deplasmanına çıkacak olan Amedsporlu futbolculara maç öncesi sahada saldırı oldu.
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Bursa
Bursa
türkiye amedspor Bursaspor

HABER MERKEZİ

Dün akşam Bursa’da kaldıkları otelin önünde toplanan kalabalığın havai fişekli saldırısına uğrayan Amedsporulu oyuncular, bugün maç öncesinde sahada ısınma hareketli yaparken saldırıya uğradı.

Ayrıca Bursaspor tribünlerinde, JİTEM elemanı "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım ile 90’lı yıllarda Kürt illerinde yaşanan faili meçhul cinayetler ve kayıpların sembolü olan "Beyaz Toros" posterleri açıldı.

Tribünlerden sahaya mermi ve bıçakların attığı da görüntülere yansıdı.

Sahaya at
Sahaya atılan mermiler
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