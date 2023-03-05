Eski devlet bakanı ailesiyle birlikte İYİ Parti'den istifa etti

HABER MERKEZİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasının ardından bir istifa haberi de Eskişehir'den geldi.

53’üncü dönem hükümetinde devlet bakanlığı yapan İYİ Partili İbrahim Yaşar Dedelek, “An itibarıyla Eşim Vasfiye Dedelek, kızım Aybike Dedelek Alpman ve şahsım Eskişehir İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunuyoruz” diye açıklama yaptı.

1991 yılında DYP’den Eskişehir milletvekili seçilen İbrahim Yaşar Dedelek, 1995 yılında yeniden milletvekili seçilmiş ve Mesut Yılmaz’ın kurduğu ANAYOL hükümetinde devlet bakanlığı yapmıştı.

Meral Akşener’in Altılı Masa’dan ayrılması açıklamasıyla birlikte İYİ Parti’den çok sayıda kişi parti üyeliğini sonlandırdığını açıklamıştı.