Politika

Diyarbakır Barosu’ndan Amedspor’a saldırı hakkında suç duyurusu

Diyarbakır Barosu, dün Bursa’ya giden Amedspor ekibinin bulunduğu otel önünde bir grup Bursaspor taraftarının provokasyon ve saldırı girişimi hakkından suç duyurusunda bulundu.
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Diyarbakır Barosu
Diyarbakır Barosu
kürdistan Diyarbakır Barosu amedspor

HABER MERKEZİ

Diyarbakır Barosu, Bursa’da Bursaspor taraftarlarının Amedspor’a yönelik saldırı girişimine ilişkin açıklama yaptı.

Baronun sosyal medya hesabından yer alan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Amedspor’un bulunduğu otelin önünde ırkçı eylemlerde bulunanlar hakkında; Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma ve Hakaretten; tedbir almayanlar hakkında da Görevi Kötüye Kullanmadan Bursa C. B.savcılığına suç duyurusu yapıldı.”

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