Politika

Karabağ'da Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışma çıktı

Karabağ'da, Azerbaycan ile Ermenistan askeri arasında çatışma çıktığı, her iki taraftan ölü ve yaralıların olduğunu duyuruldu.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya Dağlık Karabağ Azerbaycan Ermenistan Çatışma

HABER MERKEZİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, geçici olarak Rus güçlerinin konuşlandırıldığı ve Ermeni nüfusunun yaşadığı Hankendi-Halfeli-Turşsu yolunda, askeri teçhizat, mühimmat ve personel nakliyesi yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine Azerbaycan askerlerinin harekete geçtiği bildirildi.

Açıklamada, sabah saatlerinde Azerbaycan askerlerinin yasa dışı askeri nakliye yapan bir aracı kontrol amacıyla durdurmak istediği, araçtakilerin ateş açması üzerine çatışma çıktığı kaydedildi.

Çatışmada, her iki taraftan ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Bakanlık, Azerbaycan tarafının kayıplarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Ermenistan basınında ise çatışmada 3 Ermeni polis memurunun öldüğü yönünde haberler yayınlandı.

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