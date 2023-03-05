Suriye’de soğan haftada bir kez kartla halka satılıyor

HABER MERKEZİ

Temel gıda ürünlerini temin etmenin ciddi şekilde zorlaştığı Suriye’de soğanın fiyatı da et, süt, peynir, yumurta, zeytinyağı, muz ve elma gibi fiyatı katlandı.

Suriye Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, her vatandaştın, cumartesi günleri elektronik kartla bir kilo soğan satın alabileceği belirtildi. Diğer bazı ürünlerin de Ramazan ayının gelişiyle birlikte temin edileceği bildirildi.

Ülkede soğanın kilosu 15 bin Suriye Lirası’nı (2 ABD Doları) aşmış durumda.

Suriyeliler, “fakir gıdası” olarak adlandırdıkları soğanın bu denli pahalılanacağını tahmin etmediklerini söylüyor.

Şarkul Avsat’a konuşan Şam’daki Bab Sirice sebze meyve hali esnafı, hükümetin kendilerini, soğanın kilosunu 6 bin liradan satmaya zorladığını ve para cezasıyla tehdit ettiğini, bu yüzden soğan satmaya korktuklarını söyledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Sami Celil isimli yetkiliye dayandırdığı haberinde, vatandaşların soğanın kilosunu haftada bir kez, bir kilo şeklinde 6 bin liradan alabileceğini yazdı.

Haberde, “Yolsuzluğun kontrolü için soğan tüccarlara satılmıyor” denildi.