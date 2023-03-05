Urfa'da 6 katlı bina çöktü

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Maraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Urfa’da Haliliye ilçesindeki bir bina çöktü.

Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, NTV canlı yayınında olaya ilişkin, "Ağır hasarlı bir binaydı. Önlem alınmıştı. Belki bir iki kişi olabilir diye bir ihtimal üzerinde duruluyor. Henüz bir canlı emaresine rastlanmadı. Bina boşaltılmıştı. Canlı olma ihtimaline karşı arama yapılıyor" bilgisini paylaştı.

Beyazgül, "Bina yıkılacak binalar arasındaydı. Etrafındaki binalar da ağır hasarlı. Binaya giriş yasaklanmıştı. Bunların muvafakat vermeleri lazım. Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yıkılacaktı. Yaralı olarak çıkarılan yok ama ekipler bir kişinin sesini aldı. Çevresindeki binalar boşaltılmış durumda. Hasarlı binaların olduğu yere güvenlik bantları çekilmişti" dedi.