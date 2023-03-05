Akşener masada neler yaşandığını açıkladı: Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı

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Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter’dan yaptığı açıklamada İYİ Parti lideri Meral Akşener'le görüştüğünü belirtti.

Akşener'in 2 Mart'ta gerilim yaşanan toplantıya ilişkin olarak, “İsterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim' dedim, Kılıçdaroğlu bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı” dediği ifade edildi.

Akşener’in şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk.

Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sn. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim.

Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim. Sn Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti. Ben de partime sormadan böyle bir karar veremem dedim.

Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz deyince ben masadan kalkayım o halde dedim. Siz bilirsiniz dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı."A