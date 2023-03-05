CHP Diyarbakır İl Başkanlığı: Amedspor yalnız değildir

DİYARBAKIR (K24)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkanlığı, Bursa’da Amedsporlu futbolcular ve taraftarlara yapılan saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada “Bugün Bursa’da oynanan karşılaşmada, Amedspor futbolcuları ve taraftarlarına yapılan saldırı ve tribünden açılan pankartlar, manevi duygularımızda deprem etkisi yaratmıştır” denildi.

Yaşanan saldırıya tepki gösterilen ve yetkililerin protesto edildiği açıklamada “Amedspor, bilinmelidir ki yalnız değildir ve asla yalnız kalmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ülkemizi sarsan ağır depremin yıkıcı etkisinin yaraları sarılırken, kentimize ve bölgeye ilk koşan belediyeler arasında Bursa'nın CHP'li Nilüfer ve Gemlik Belediyeleri de bulunuyordu. Bu dayanışma, ülkemizdeki toplumsal barışa olan inancımızı pekiştirmiş, geleceğe olan inanç ve güvenimizi de artırmıştı. Bu nedenle, daha dün CHP Diyarbakır İl Başkanlığı adına; bu kıymetli yardımın, kentimizde büyük bir karşılığı bulunduğunun nişanesi olarak, Nilüfer ve Gemlik Belediye Başkanlarımıza ilk fırsatta birer teşekkür plaketi takdim etmiştik.

Bunun yarattığı kıvanç ve mutlulukla kentimize dönerken, bugün yine Bursa'da ama bu kez farklı bir siyasal gündemi olan bir güruhun çirkin saldırılarına tanık olduk. Kentimizin takımı Amedspor, Bursaspor karşılaşmasında kafalarına bıçak ve mermi gibi ölümü çağrıştıran maddelerle saldırıya uğradı. Bu yetmezmiş gibi, yine tribünlerden toplumsal barışı dinamitleyecek nitelikte, bölge halkının 1990'lı yıllarda ölümle eş tuttuğu sembollerden "Beyaz Toros" posteri ile azılı bir katil olduğu bilinen firari sanık "Yeşil" kod adlı karanlık şahsın fotoğrafları açılmıştır.

Bu; ne sporla ne siyasetle ne de sıradan bir öfke ile açıklanabilecek bir durum değildir. Bu durumun sorumluları, günlerdir yapılacak maç öncesinde tedbir alınması için yapılan çağrılara kulak tıkayan AKP Hükümeti'nin yetkilileri, İçişleri Bakanı ve İl Valisi'dir.

45 binden fazla yurttaşımızın kaybına neden olan depremden sonra, Bursa'da yaşanan bu olaylar, kentimizde ve bölgemizde, yatta dünyanın birçok yerinde on binlerce taraftarı bulunan, taraftar sayısı bakımından ülkemizin ilk 5 büyük takımı arasındaki Amedspor'a gönül verenlerde bir de manevi deprem yaratmıştır. Yapılan bu saldırı, toplumsal barışın temellerine konulan bir dinamitten farksızdır.

Bu vesile ile olan bitene göz yuman yetkilileri şiddetle telin ve protesto ediyoruz. Amedspor'umuza ve camiamıza da geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Almedspor, bilinmelidir ki yalnız değildir ve asla yalnız kalmayacaktır.”