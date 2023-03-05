Politika

AK Parti’den Amedspor açıklaması: Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bursa'da oynanan TFF 2'nci Lig maçında tribünde açılan görsellere ilişkin, "Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir" dedi.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
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HABER MERKEZİ

Bursaspor-Amedspor karşılaşmasında çıkan olaylara ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaşımlarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sporda ve her alanda şiddet ve nefret en güçlü şekilde dışlanmalıdır. Bursa'da oynanan futbol maçında tribünlerde açılan sporun ruhuna aykırı görseller kabul edilemez” dedi.

“Bu görseller hiçbir futbol kulübümüze ve hiçbir takımımızın taraftarlarına mal edilemez” diyen Çelik “Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir. Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

SOYLU: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma başlatıdlığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır.”

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