Ukrayna: Rusya’nın Bahmut’taki günlük kayıpları 500 ölü ve yaralıya ulaşıyor

HABER MERKEZİ

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Almanya merkezli Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, “Rusya’nın günlük kayıpları 500 ölü ve yaralıya ulaşıyor” dedi.

Reznikov’a göre Bahmut, “Ruslar için sembolik bir yer” ve bu nedenle şehri ele geçirmek için bu kadar büyük çaba sarf ediyorlar.

Aylardır şiddetli çatışmalara tanık olan Bahmut’taki Rus kayıplarına ilişkin bu sayılar bağımsız olarak teyit edilemedi.

Rus paramiliter Wagner grubunun üyeleri özellikle bu bölgede aktif olarak yer alıyor.

Kremlin’e yakın olduğu düşünülen Wagner lideri Yevgeny Prigojin, Rus hapishanelerindeki mahkumlara af karşılığında Ukrayna’da savaşmayı teklif etti.

Rusya Parmaklıklar Arkasında isimli sivil toplum kuruluşuna göre, hapishanelerden toplanan 50 bin paralı askerden sadece 10 bini hala cephede. Geri kalanlar öldürüldü, yaralandı, yakalandı veya terk edildi.

Ancak Wagner lideri, Rusya’nın burayı kontrol etmesinin, Donbas bölgesindeki savaşın gidişatı için hiçbir şey ifade etmeyeceğini de sözlerine ekledi.