Rojhilat ve İran’da kız öğrencilerin zehirlenmesi sürüyor: Eğitim Bakanı özür diledi

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Doğo Kürdistan (Rojhilat) ve İran’da kız çocukların eğitim gördüğü okullarda zehirlenme vakaları yaşanmaya devam ederken, Eğitim ve Öğretim Bakanı Yusuf Nuri velilerden özür diledi

İran devlet televizyonuna konuşan Eğitim ve Öğretim Bakanı YusufNuri, kız öğrencilerinin devam ettiği okul ve yurtlarda devam eden zehirlenme vakalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı ile eyalet müdürlüklerinde komisyonların kurulduğunu ve olayın araştırıldığını belirten Nuri, "Velilerin endişesini anlıyoruz ve özür diliyoruz. Konuyu ciddiyetle takip ediyoruz. Bir an önce konunun aydınlığa kavuşturulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Nuri, kız çocukların öğrenim gördüğü okullarda eğitimin uzaktan yapılmasına ilişkin soru üzerine, henüz bu konuda alınan bir karar olmadığını kaydetti.

Öte yandan İran medyasına göre, bugün de birçok kentte zehirlenme vakası görüldü. Urmiye’de 450, Tebriz'de 37, Kuzey Horasan eyaletinde 46, Şiraz'da 20 ve Nişabur'da 50 kız öğrencinin zehirlendiği haberleri gelirken, Meşhed ve Zencan kentlerinde de benzer olayların yaşandığı belirtildi. Bu arada bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kum kentinde, Şaban ayının 15'inci günü münasebetiyle kız öğrencilerin okullarının tatil edildiği bildirildi.

KASIM AYINDAN BU YANA DEVAM EDİYOR

Rojhilat ve İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana okullardaki toplu zehirlenme vakaları dikkati çekiyor. Kum, Loristan, Tahran, Erdebil, Kirmaşan, Simnan, Mazenderan, Çeharmahal, Bahtiyari, Elburz ve Rezevi Horasan şehir ve eyaletlerinde yaklaşık 100 günde, bini aşkın öğrencinin zehirlendiği belirtiliyor. Öğrencilerde, solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor.

Nedeni henüz net olarak açıklanmayan zehirlenme vakalarıyla ilgili çalışma yürüten Meclis Eğitim, Araştırma ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Alirıza Monadi Sefidan, "Yapılan takip ve test sonuçlarına göre, okullarda kullanılan zehirde N2 (azot) gazının bulunduğu tespit edildi" açıklamasında bulunmuştu.

İran Eğitim ve Öğretim Bakan Yardımcısı Yunus Penahi ise 26 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, öğrencilerin zehirlenmesinin kasıtlı olduğunu değerlendirdiklerini ifade ederek, "Bazı kişilerin başta kız okulları olmak üzere tüm okulların kapatılmasını istediği tespit edildi" demişti.

Cumhurbaşkanı Reisi, şüpheli zehirlenme olaylarını araştırmak üzere 1 Mart'ta İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ile Sağlık Bakanı Behram Eynullahi'yi görevlendirmişti.

Rejim muhaliflerinin iddiasına göre, olayın ardında, kadınların başını çektiği Jina (Mahsa) Emini gösterilerinin intikamını almak isteyen İran yönetimi içerisindeki bazı radikal gruplar var.

Tahran yönetimine yakın kaynaklar ise olayın ardında halkı yönetime karşı kışkırtmayı amaçlayan rejim karşıtı unsurların bulunduğunu öne sürüyor.