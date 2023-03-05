İsrail’den ‘İran nükleer tesislerin hedef alınması hukuka aykırı’ diyen IAEA Başkanı’na tepki

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İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısında IAEA Başkanı Rafael Grossi'nin Tahran ziyaretindeki açıklamalarına değindi.

Netanyahu, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi yakın zamanda Tahran'da İsrail'in İran nükleer tesislerine saldırmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi. Grossi, değerli bir beyefendi ama değersiz bir şey söyledi" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Grossi'nin açıklamalarına eleştirisini şöyle sürdürdü:

"Hangi hukuka aykırı? Yok olmamızı açıkça isteyen İran'ın, bizi katledecek yıkıcı silahları savunmasına izin mi verilecek? Bizim kendimizi savunmamıza izin var mı? (Kendimizi) Savunduğumuz ve savunacağımız açıktır. Hiçbir şey bizi ülkemizi savunmaktan ve düşmanlarımızın Yahudilerin devletini ortadan kaldırmalarını engellemekten alıkoyamaz."

IAEA BAŞKANI’NIN İRAN TEMASLARI

IAEA Başkanı Rafael Grossi dün İran’ı ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile başkent Tahran'da bir araya gelmişti.

Ziyareti kapsamında basın toplantısında konuşan Grossi, İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini hedef alma tehditlerine yönelik bir soruyu, "Bence bir nükleer tesise yönelik herhangi bir askeri saldırı hukuka aykırıdır ve hepimizin bağlı olduğu normatif yapıların dışındadır" şeklinde yanıtladı.

İranlı yetkililerle görüşmelerinde, onların “nükleer anlaşmanın canlandırılmasıyla ilgili iradelerini ciddi bulduğuna ve siyasi irade mevcutsa nükleer anlaşmaya dönüşün de mümkün olduğuna” işaret eden Grossi, "Kötü niyetli kişiler, İran ile IAEA arasındaki ikili işbirliğinin başarılı olmasını istemiyorlar ve bunlara verilecek en iyi cevap da ikili işbirliğinin geliştirilmesidir" ifadelerini kullanmıştı.