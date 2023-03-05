İYİ Partililer: Cumhur İttifakı ile asla birlikte olmadık, olmayacağız

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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, partisinin cumhurbaşkanlığı belirleme sürecindeki tutumunda ortaya atılan Cumhur İttifakı'na katılma iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Kavuncu, "Biz İYİ Parti olarak, AKP/Cumhur İttifakı ile asla birlikte olmadık, olmayacağız. Tek adam rejimini değiştirmekte kararlıyız" dedi.

Kavuncu'nun ardından genel başkan başdanışmanları Aytun Çıray, Turhan Çömez, milletvekilliğinden ve AK Parti'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba, ile Genel Başkan Başdanışmanı ve eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir de aynı mesajı paylaştı.

NE OLMUŞTU?

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı, 2 Mart'ta “aday” konulu toplantısını Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. 5 saati aşan toplantının ardından 6 liderin imzasıyla ortak açıklama yapıldı ve aday konusunda “ortak bir anlayışa” varıldığı ifade edildi. Parti liderlerinin kurmaylarıyla görüş alışverişi yapacağı ve ittifakın cumhurbaşkanı adayının 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantıyla duyurulacağı açıklandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ertesi gün partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada, adaylık için CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olmaya çağırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddettiklerini söyleyen Akşener, "Geldiğimiz noktada İyi Parti bir kıskaca alınmış bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Elbette buna boyun eğmeyecektir" dedi.

Liderlerin ortak imzalı metnine atıfta bulunarak, “bir tırnak içi ‘anlayışa’ varıldı” diyen Akşener'e, Kılıçdaroğlu videolu cevap verdi. Kılıçdaroğlu "Ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm ve birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin, yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu. Kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır" ifadelerini kullandı.

Bir gün sonra CHP lideri 10 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya geldi. Ardından Akşener'in katılmadığı bir Millet İttifakı toplantısı yapıldı. Beşli masadan adayın hafta başında açıklanacağı kararı çıktı.