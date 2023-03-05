Karabağ’da çatışma: 2 Azerbaycan askeri, 3 Ermenistan polisi öldü
HABER MERKEZİ
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan askerleri arasında Karabağ'da çatışma çıktığını açıkladı.
Açıklamada, sabah saatlerinde Azerbaycan askerlerinin askeri nakliye yapan bir aracı kontrol amacıyla durdurmak istediği, araçtakilerin ateş açması üzerine çatışma çıktığı ifade edildi.
Açıklamada 2 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
Ermenistan basınında, çatışmada 3 Ermeni polis memurunun hayatını kaybettiği yönünde haberler yer aldı.