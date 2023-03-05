Politika

Karabağ’da çatışma: 2 Azerbaycan askeri, 3 Ermenistan polisi öldü

Azerbaycan, Karabağ'da çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan 2 askerin öldüğünü açıklarken, Ermenistan basını ise çatışmada 3 polisin öldüğünü duyurdu.
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dünya Ermenistan Azerbaycan Çatışma

HABER MERKEZİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan askerleri arasında Karabağ'da çatışma çıktığını açıkladı.

Açıklamada, sabah saatlerinde Azerbaycan askerlerinin askeri nakliye yapan bir aracı kontrol amacıyla durdurmak istediği, araçtakilerin ateş açması üzerine çatışma çıktığı ifade edildi.

Açıklamada 2 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ermenistan basınında, çatışmada 3 Ermeni polis memurunun hayatını kaybettiği yönünde haberler yer aldı.

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