İYİ Parti’den Amedspor açıklaması

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İYİ Parti Ortadoğu Politikaları Başkanı ve GİK Üyesi Mehmet Salim Ensarioğlu, Twitter’dan Bursaspor karşılaşmasında Amedsporlu futbolcular ve taraftarların saldırıya uğramasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Ensarioğlu, “Dün ve bugün Bursa'da (Ülkemizin incisi, yeşil Bursa Kentimizin vatandaşlarını tenzih ederim) Amedpor'a yapılanlara karşılık, Diyarbakır ‘da oynanan müsabakaya misilleme olarak yapıldığını kimse bize anlatmasın” dedi.

Yaşananların sorumlusunun TFF, Bursa Valiliği ve iktidar olduğunu belirten Ensarioğlu, şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti'nde en üst düzeyde kabul gören Irak Bölgesel Kürt yönetimin yasal bayrağı ve haklarında soruşturma açılan sadece üç beş kişinin yaptığı bir eyleme karşılık yapılanlar kabul edilemez. Halkı birbirine düşürmeye çalışan daha bir ay önceki depremde hasar gören bir kentin futbol takımına bile saldıran, provokatif pankartlar açan ve tüm bunlara geceden beri göz yuman her kimse hem ülkemize hem de birliğimize ihanet etmiştir. ‘Sporu siyasete alet etmeyin’ diyen zihniyetle Amedspor’a Kürt olduğu için saldıran zihniyet aynı! “Hükümet İstifa” tezahüratına dayanamayıp seyirci yasağı koyanlar Bursa’daki olaylara göz yummuştur. Yaşanan provokasyonun ve olası sonuçların baş sorumlusu yaşanan provokasyonun ve olası sonuçların baş sorumlusu TFF, Bursa Valiliği ve iktidardır. Amedspor yalnız değildi.”