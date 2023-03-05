Politika

Başkan Barzani, BAE Başkonsolosu’yla siyasi gelişmeleri görüştü

Başkan Barzani ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Erbil Başkonsolosu Ahmed İbrahim Said el-Zahri, gerçekleştirdikleri görüşmede Irak ve bölgedeki siyasi gelişmeleri ele aldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Başkan Barzani Ahmed İbrahim Said el-Zahri görüşme

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, BAE'nin Erbil Başkonsolosu Ahmed İbrahim Said el-Zahri’yi kabul etti.

Görüşmede Irak ve bölgedeki siyasi gelişmeleri ele alındı.

Başkan Barzani ve El-Zahri, Kürdistan Bölgesi ve BAE arasında dostane ilişkiler olduğunu belirterek, bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

El-Zahri, geçtiğimiz günlerde K24’e verdiği röportajda BAE’de Kürdistan Bölgesi’ne karşı oldukça büyük bir sempati olduğunu belirtmişti.

BAE-Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin güçlü bir temele dayandığını belirten El-Zahri, bu ilişkilerin Başkan Barzani’nin çabalarıyla başladığını vurgulamıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv