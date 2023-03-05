Başkan Barzani, BAE Başkonsolosu’yla siyasi gelişmeleri görüştü

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, BAE'nin Erbil Başkonsolosu Ahmed İbrahim Said el-Zahri’yi kabul etti.

Görüşmede Irak ve bölgedeki siyasi gelişmeleri ele alındı.

Başkan Barzani ve El-Zahri, Kürdistan Bölgesi ve BAE arasında dostane ilişkiler olduğunu belirterek, bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

El-Zahri, geçtiğimiz günlerde K24’e verdiği röportajda BAE’de Kürdistan Bölgesi’ne karşı oldukça büyük bir sempati olduğunu belirtmişti.

BAE-Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin güçlü bir temele dayandığını belirten El-Zahri, bu ilişkilerin Başkan Barzani’nin çabalarıyla başladığını vurgulamıştı.