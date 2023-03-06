Amedspor’a ırkçı saldırı: 7 gözaltı, 3 soruşturma

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Dün TFF 2’nci Lig’deki Bursaspor-Amedspor maçında konuk takım Amedspor’un futbolcuları ve teknik ekibi saldırıya uğramış, Bursaspor tribünlerinde 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterleri açılmıştı.

Soyunma odası koridorlarında da Bursaspor Özel Güvenlik Amiri, kulüp personeli ve emniyet görevlileri futbolculara saldırmıştı.

Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Dünden beri yaşanan bütün barbarlığa, saldırılara, müdahalesizliğe, TFF başkanının telefonunu kapatmasına, hakemin maçı tatil etmesi için birinin ölmesini beklemesine rağmen sahada korkusuzca mücadele eden aslanlarımızı hocalarımızı ve yöneticilerimizi tebrik ederim” dedi.

Irkçı saldırıya dair açıklama yapan Bursa Valiliği ise şu bilgileri aktardı:

“Pankart açma olayına karışan ilgililer hakkında teşhis, tespit ve yakalama çalışması ile maç sonunda soyunma odasında gerçekleşen darp olayına ilişkin ise sorumlular hakkında cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde adli işlem başlatılmıştır. Bu kapsamda şu ana kadar yedi kişi gözaltına alınmıştır.”

DİYARBAKIR BAROSU’NDAN AMEDSPOR’A SALDIRI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Bu arada Diyarbakır Barosu, “Amedspor’un bulunduğu otelin önünde ırkçı eylemlerde bulunanlar hakkında; Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma ve Hakaretten; tedbir almayanlar hakkında da Görevi Kötüye Kullanmadan Bursa C. B.savcılığına suç duyurusu yapıldı” açıklamasında bulunmuştu.