Hatay ve Adana'da deprem

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli 2 depremin ardından 11 ilde sarsıntılar devam ediyor.

AFAD'dan alınan son bilgilere göre, Adana Saimbeyli'de saat 02 ile 03 sularında iki ayrı sarsıntı, Hatay’da da ayrı depremler meydana geldi.

Buna göre Adana Saimbeyli'de saat 02.24'te 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8.46 km olarak ölçüldü.

Yine Saimbeyli’de 03.18'deki 3.5 şiddetinde ayrı bir deprem daha meydana geldi.

Ayrıca saat 05.16'da da Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Öte yandan AFAD’dan alınan bilgiye göre; saat 23.49'da merkez üssü Hatay'ın Payas ilçesi Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

Yerin 5.39 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedilmişti.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, "Depremden kaynaklı güvenlik güçlerimize şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum yok. İlçe genelinde taramalarımız devam ediyor" dedi.

"SU YÜKSELMESİ LODOS KAYNAKLI"

Demiryürek, ilçenin sahil kesimindeki su yükselmesiyle ilgili ise "6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kıyı bandının zarar görmesi nedeniyle şu an kentte etkili olan lodostan kaynaklı. Deprem etkisiyle su yükselmesi olduğunu değerlendirmiyoruz" diye konuştu.