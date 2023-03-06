Bingöl'de deprem

HABER MERKEZİ

Bingöl'ün Solhan ilçesinde sabah saat 07:57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı, yerin 13,29 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Maraş merkezli 2 depremin ardından bölgede zaman zaman sarsıntılar sürüyor.

Depremlerden etkilenen Bingöl’ün Genç ilçesinde dün 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.