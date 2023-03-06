Politika

ABD Genelkurmay Başkanı: Suriye görevi riske değer

Suriye’deki Amerikan askerleriyle bir araya gelen Genelkurmay Başkanı Milley, DAİŞ’le savaşmak için Amerikan askerinin bölgede olmasının riske değer olduğunu belirtti.
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Mark Milley Amerikan askerleriyle bir araya geldi (Foto: Reuters)
Mark Milley Amerikan askerleriyle bir araya geldi (Foto: Reuters)
suriye Mark Milley ABD Suriye

HABER MERKEZİ

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley Suriye’nin kuzeydoğusuna sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Milley, DAİŞ’in yeniden toparlanmasını önlemek için yürütülen çabalarla Amerikan askerlerinin saldırılara karşı önlemlerini yerinde görmek için Suriye’nin kuzeydoğusunda konuşlu Amerikan askerleriyle bir araya geldi.

Kendisiyle birlikte seyahat eden muhabirlerin “900 civarındaki Amerikan askerini Suriye’de riske atmaya değer mi?” şeklindeki sorusuna karşılık Milley, görevin ABD ve müttefiklerinin güvenliğiyle ilgili olduğunu söyledi ve yanıtının evet olduğunu kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı ise Milley’nin ziyaretini kınadı, ziyareti yasa dışı ve ülkenin bağımsızlığının ihlali olarak niteledi.

SURİYE'DEN ÖNCE İSRAİL'DE TEMASLARDA BULUNDU

Milley Cuma günü İsrail’de temaslarda bulunmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Milley’le görüşmesinde İran’ın nükleer silah elde etmemesi için işbirliğinin gerekli olduğunu belirtmişti.

Milley ise İsrail’de kamuoyu önünde açıklamada bulunmadı. Sözcüsü, Milley’nin İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’yle görüşmesinde bölgesel güvenlik konularıyla İran’dan kaynaklı tehditler karşısında koordinasyonu konuştuğunu belirtmişti.

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