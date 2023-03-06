Gözlemevi: İran Suriye'de hava savunma sistemi konuşlandırıyor

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) yayınladığı habere göre İran, İsrail’in saldırılarına karşı Suriye’nin Mayadin kentinde hava savunma sistemi konuşlandırdı.

Söz konusun 4 radarlı hava savunma sisteminin El Kaim (El Bukemal) Sınır Kapısı’ndan geçirildiği belirtildi.

Gözlemevi, İran’ın geri kalan sitemleri de hava yoluyla Hama ve Deyr ez-Zor’a göndereceği belirtti.

100 kilometre mesafeden 6 konvansiyonel hedefi tespit gücüne sahip olan İran'ın en yeni ürünleri olan söz konusu hava savunma sisteminin, Rusya’nın S-300 sistemi ile benzer tutulduğu kaydedildi.

Öte yandan İran devlet televizyonunun şubat ayında yayınladığı haberde, İran’dan Suriye’ye hava savunma ve elektronik harp teçhizatı ihraç etme konusunda Tahran ile Esad rejiminin anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

Haberde, “Suriye, hava savunma ağını yeniden yapılandırmaya ve savaş uçakları için hassas güdümlü bombalara ihtiyaç duyuyor. Suriye’nin hava savunmasını güçlendirmek için büyük olasılıkla İran’ın radarlarının ve Khordad 15 sistemi gibi savunma füzelerinin Suriye’ye tedarikine tanık olacağız” ifadelerine yer verilmişti.

İsrail, 2011'den bu yana Suriye'de bulunan İran’ın destek verdiği silahlı milisleri hedef alıyor.