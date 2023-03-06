İYİ Partili yetkili: Aday çıkarma konusunda netiz

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’yı terk edip CHP’li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarını adaylığa çağırması sonrası tartışmalar sürüyor.

Cumhuriyet gazetesine konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, aday konusunda ‘üçüncü yol’ açacaklarını söyledi.

Akalın ayrıca Akşener’in adaylığını da işaret ederek, “Aday çıkarma konusunda netiz. Üçüncü yol açacağız. İttifak şeklinde olup olmayacağı belli değil. Belki yüzde 7 barajı için demokratik şemsiye olacak bir zemin kurabiliriz. Genel başkanımız, ‘Başbakan olmak istiyorum’ derken, aslında iki belediye başkanının da önünü açmak için, hedeflerinden feragat etti. Hem anlaşılmasını hem örnek alınmasını istedi. Ama öyle olmadı. Bugün artık o feragat konusuz kaldı” dedi.

Bugün Saadet Partisi’nde düzenlenecek millet ittifakı toplantısı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının duyurulması bekleniyor. Akşener’in toplantıya katılmayacağı açıklanmıştı.