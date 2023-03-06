Politika

Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Emrah Mahzuni, İYİ Parti'den istifa etti

Aşık Mahzuni Şerif’in oğlu Emrah Mahzuni, İYİ Parti’den istifa ettiğini açıkladı.
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türkiye emrah mahsuni iyi parti

HABER MERKEZİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aşık Mahzuni Şerif’in oğlu Emrah Mahzuni, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Altılı Masa'ya ilişkin çıkışı sonrası,'kimliğine ve dünya görüşüme uygun olmadığı kanaatiyle' İYİ Parti üyeliğini sonlandırdığını duyurdu.

İYİ Parti Grup Toplantısı'nda İYİ Parti lideri Meral Akşener'in rozet takmasıyla partiye katılan Aşık Mahsuni Şerif'in oğlu Emrah Mahzuni, partiden üye olduktan 3 ay sonra "kimliğine ve dünya görüşüme uygun olmadığı kanaatiyle" istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mahzuni, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili dostlar ülkemizin karanlığa doğru gittiği şu dönemlerde, bir umutla Partinin ve çok hatırlı bir dostun ısrarı üzerine iyi partiye davet edilmiştim, ancak olayların gerçek yüzünü ve kendi kimliğime ve dünya görüşüme uygun olmadığı kanaatiyle 3 ay gibi çok kısa bir zamanda istifa ettim, dostlarımın bilgisine.."

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