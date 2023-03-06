Politika

Kerkük'te Kürtlere ait tarım arazisine askeri üs kuruluyor

Irak Savunma Bakanlığı’nın Kerkük'ün Dakuk ilçesinde Kürt çiftçilere ait 500 dönümlük tarım arazisini askeri üs olarak kullanacağı öğrenildi.
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kürdistan Kerkük tarım arazisi Dakuk

KERKÜK (K24)

K24 muhabirinin edindiği bilgiye göre, askeri üs olarak kullanılmak üzere Irak Savunma Bakanlığı'na 500 dönüm arazi verilmesi için Dakuk Tarım İdaresi'ne yazı gönderildi.

Kürt çiftçilerle görüşen K24 muhabiri Dilan Barzan, Irak Savunma Bakanlığı'na tahsis edilen arazilerin tamamının Kürt çiftçilere ait tarım arazisi olduğunu aktardı.

K24’e konuya ilişkin konuşan Kulitepe Köyü Meclis Üyesi Fehmi Habib, "Üç gün önce Dakuk Tarım Müdürlüğü'nden köyümüzün 500 dönüm arazisinin Irak Savunma Bakanlığı'na verileceği bilgisini aldık. Bu kararın engellenmesi için bazı Kürt milletvekillerine haber verdik, kararın uygulanması durumunda köyümüzü terk etmek zorunda kalacağız” dedi.

Habib ayrıca, “Araplara karşı kendimizi savunuyorduk ama şimdi orduya karşı koyamıyoruz” ifadelerine yer verdi.

16 Ekim 2017 yılında Kerkük’ün Irak güçlerinin kontrolüne girmesinden bu yana bölgede Araplaştırma süreci başladı.

Irak’ta yeni başbakan olan Muhammed Şiya Sudani, 140. Madde’nin uygulanması için komite kurulmasına karar vermesine rağmen, henüz bir adım atılmadı.

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