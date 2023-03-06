Diyarbakır’da Bursa’da yaşananlara tepki: Karşılıksız kalmamalı

DİYARBAKIR (K24)

Amedspor ekibi, dün Bursaspor’la oynadığı maçta saldırıya uğramış, tribünlerde JİTEM’ci Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım ile faili meçhul cinayetlerin simgesi haline gelen “Beyaz Toros” posterleri açılmıştı.

Bugün kente dönen Amedspor takımı, Diyarbakır Havalimanı’nda taraftarları tarafından karşılandı. Ardından Amedspor Tesisleri’ne geçen takım, burada da taraftarın yoğun desteğiyle karşılaştı.

Burada STK temsilcileri, meslek örgütleri, siyasi partiler, kulüp yönetimi ve çok sayıda taraftarın katılımıyla bir basın açıklaması yapıldı.

#DİYARBAKIR | Bursa’da saldırıya uğrayan Amedspor’a destek için taraftarlar, STK’lar, meslek örgütleri ve siyasi partiler bir araya geldi



📸@ihsan_yalin / K24 pic.twitter.com/0ILjIv8yEi — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) March 6, 2023

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu adına açıklama yapan Baro Başkanı Nahit Eren, Amedspor ekibinin maçtan bir gün önce de saldırıya uğradığını belirterek, “Bu tepkisizlikten alınan cesaretle bir sonraki gün müsabaka esnasında kabul edilemeyecek vahim nitelikte ve suç teşkil eden saldırılar ve fiiller icra edilmiştir” dedi.

Eren, “Özellikle 1990'lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler ve zorla kaybettirmelerle anılan paramiliter güçlerin sembol isimlerinin ve yine o süreçle özdeşleşen Beyaz Toros resimlerinin tribünde açılarak sergilenmesi, organize bir kötülüğü ve iradeyi açığa çıkarmıştır. Kürt toplumunun hafızasında, bütün karanlığıyla yer edinen bu sembollerin bir futbol müsabakası esnasında sergilemesiyle verilmek istenen mesaj ve tehditle yaratılmak istenen korku atmosferinin farkındayız” ifadelerini kullandı.

Nahit Eren sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kürtlere yönelik bu tehdit ve pervasızlık, 1990’lı yıllarda bölgede görev yapmış ve isimleri pek çok ağır insan hakkı ihlalleriyle anılan fail konumundaki kamu görevlilerine yönelik cezasızlık politikasından beslendiğini ve cesaret aldığını da çok iyi bilmekteyiz.

Amedspor’un yalnız olmadığını, kentimizin bütün kurumsal dinamiklerinin ve ülkenin dört bir yanında bulunan taraftarının takımına sahip çıkmaya devam edeceğini herkes bilmelidir.

Bizler açısından; dün ve önceki gün yaşananlara karşı yetkililerin sessiz ve tepkisiz kalması, yapılanların spor hukuku ve ceza hukuku açısında müeyyidesiz bırakılması, sorumlu kamu görevlilerinin görevden el çektirilmemesi durumunda, yapılanların tasvip edilmiş olduğu anlamına geleceğinin de bilinmesini isteriz.

Bu sebeple, öncelikle Spor Hukuku Açısından TFF’yi 05.03.2023 tarihinde oynanan müsabakada Bursaspor kulübü, futbolcuları, yetkilileri ve seyircisinin; sportmenliğe, oyun kurallarına ve TFF kararları ile talimatlarına “ağır biçimde” aykırı davranışlar sergilemiş olmakla; Futbol Disiplin Talimatlarının gereğini yapmaya davet ediyoruz.”

“BURSASPOR HÜKMEN MAĞLUP SAYILSIN, MAÇLARINI SEYİRİCİSİZ OYNASIN”

Nahit Eren, açıklamanın devamında şunları vurguladı:

“ Ev sahibi Bursaspor kulübünün;

1-Müsabakanın oynanacağı spor alanının ve çevresinin düzenini ve güvenliğini sağlama konusunda yükümlüğünü uygun davranmayarak Spor Disiplin Yönetmeliğinin 14. maddesini ihlal edildiği,

2-Futbolcuları ve taraftarlarının Amed Sportif Faaliyetleri görevlilerine, futbolcularına, yöneticilerine yönelik hakaret, sövme, tehdit, fiziki ve kişilik haklarına yapılan saldırılarla sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket etmekle Spor Disiplin Yönetmeliğinde düzenlenen TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren nitelikte eylemler olduğu,

3-Müsabaka esnasında Bursaspor taraftarınca; beyaz Toroslar ve bazı suçluların posterleri açılarak, Suç ve suçluyu öven halkı, kin ve düşmanlığa tahrik eden, stadyumda topluluk halinde hareketlerle ve benzeri araçlar ile aşağılayıcı, nefret saikli ayrımcı, tahrik ve taciz edici nitelikte, etnik ve bölgesel ayrımcılık içeren tezahüratların yapılmış olduğu,

4-Bursaspor futbolcularının, taraftarlarının ve yetkililerinin sportmenliğe, oyun kurallarına ve Türkiye Futbol Federasyonu kararları ile talimatlarına aykırı davranışları, müsabakanın sonucunu ve sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemiş olması, Amed Sportif Faaliyetleri futbolcuları ve yetkilileri, şiddet ve saldırı altında can güvenlikleri olmadan müsabakaya devam ettirilmiş olduğu,

Vb. durumlar dikkate alınarak

•Bursaspor kulübünün hükmen mağlup sayılmasına,

•Sportmenliğe, oyun kurallarına ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararları ile talimatlarına aykırı davranan Bursaspor futbolcularının tespit edilerek resmi müsabakalara katılmaktan men edilmesine,

•Bursaspor kulübünün lig süresince bütün resmi müsabakalarını seyircisiz oynamasına,

•Taşkınlık yapan, fiziki saldırıda bulunan, kesici delici aletleri stada sokan, suçu ve suçluyu öven pankartlar taşıyan, ırkçı ve nefret içerikli çirkin ve kötü tezahürat yapan bütün seyircilerin tespit edilerek bu seyirciler hakkında ömür boyu bütün müsabakalara giriş yasağı getirilmesine,

•Ve uygun görülen diğer disiplin cezalarının da uygulanmasına, karar verilmelidir.

Özellikle müsabaka esnasında ve öncesinde ırkçı ve ayrımcı davranışlar nedeniyle UEFA disiplin yönetmeliği uyarınca UEFA Etik ve Disiplin Kurluna da Amed Sportif Faaliyetler olarak başvuru yapılacaktır.

AMEDSPOR’A DESTEK ÇAĞRISI

Nahit Eren, “Amedspor’a yönelik ırkçı saikli saldırı ve fiilleri kınadığımızı, başta kentimiz olmak üzere Amedspor’a gönül vermiş herkesi kulübün logosunu 24 saat süresince sosyal medya hesapları profil resimlerinde kullanmaya ve flamaları araç ve evlerine asmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.