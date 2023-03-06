Akşener Altılı Masa toplantısına katılacak

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğünü, Akşener'in Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılacağını açıkladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmelerin ardından ayrıldığı Altılı Masa'ya döndü.

Akşener, Saadet Partisi'nde saat 16.00'da başlaması beklenen Millet İttifakı toplantısına katılacak.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Sayın Genel Başkanımız milletimizin iradesi ve isteği doğrultusunda başından bu yana verdiği mücadelenin bir gereği bir öneri getirdiğini ifade etmiştim. İki değerli büyükşehir belediye başkanımızın icracı, yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması konusunda. Az önce sayın Genel Başkanımızla CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdiler. Şu an itibariyle Genel Başkanımız Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almışlardır, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.