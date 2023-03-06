Akşener Altılı Masa toplantısına katıldı

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğünü, Akşener'in Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılacağını açıkladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmelerin ardından ayrıldığı Altılı Masa'ya döndü.

Akşener, Saadet Partisi'nde saat 16.00'da başlayan Millet İttifakı toplantısına katıldı.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Sayın Genel Başkanımız milletimizin iradesi ve isteği doğrultusunda başından bu yana verdiği mücadelenin bir gereği bir öneri getirdiğini ifade etmiştim. İki değerli büyükşehir belediye başkanımızın icracı, yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması konusunda. Az önce sayın Genel Başkanımızla CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdiler. Şu an itibariyle Genel Başkanımız Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almışlardır, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER TOPLANTIDAN ÖNCE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ağır ithamlarda bulunarak Altılı Masa'dan ayrılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştü.

Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının "dayatıldığını" savunarak, ağır ithamlarla Altılı Masa'dan ayrılması ve CHP'li iki belediye başkanını adaylığa çağırması siyasetin gündemine otururken; İyi Parti'nin Millet İttifakı'na dönüşü konusunda yeni bir öneri sunuldu. İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisini ilettiğini söyledi.

Akşener ile Kılıçdaroğlu, bu formülün görüşülmesi için bir otelde bir araya geldi. Görüşmeye, İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.