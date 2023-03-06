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Deprem bölgesinde 13 bin 753 artçı sarsıntı oldu

Maraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bugüne kadar 13 bin 753 artçı sarsıntı kaydedildi.
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türkiye deprem bölges sarsıntılar afad

HABER MERKEZİ

6 Şubat'ta Maraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen ve çevresindeki 11 ilde de hissedilen depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Maraş depremleri sebebiyle bölgede bugüne kadar 13 bin 753 artçı sarsıntı kaydedildi.

Konuyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan paylaşımda, artçı deprem aktivitesinin devam ettiği belirtilerek, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği hatırlatıldı.

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