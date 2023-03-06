Politika

Neçirvan Barzani ve Ezidi Miri’nden Şengal Anlaşması vurgusu

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Ezidi Kürtlerin Miri Hazım Tahsin Beg ile Şengal Anlaşması’nın uygulanmasının önemine vurgu yaptı.
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kürdistan Neçirvan Barzani Hazım Tahsin Beg Ezidi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Ezidi Kürtlerin Miri Hazım Tahsin Beg ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ezidilerin sorunlarına önem verilmesinin gerektiğine vurgu yapılan görüşmede, Şengal’deki durumun normalleşmesi için Şengal Anlaşması’nın uygulanmasının önemine değindi.

Göçmen kamplarında kalan Ezidilerin durumunun ele alındığı görüşmede, DAİŞ tarafından kaçırılan Ezidilerin kurtarılması süreci de değerlendirildi.

Şengallilerin evlerine dönmesi için Şengal Anlaşması’nın uygulanmasının önemine değinilen görüşmede, Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta Ezidilerin haklarını korumak için her türlü desteği vermeye devam edeceğini kaydederek, kaçırılan Ezidilerin kurtarılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını bildirdi.

Ezidi Miri ise, Neçirvan Barzani'ye, özellikle kaçırılan Ezidilerin kurtarılması ve haklarının savunulmasında gösterdiği sürekli destek ve yardımlarından dolayı teşekkür etti.

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