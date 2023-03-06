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Maraş’ta 4 büyüklüğünde deprem

Maraş'ın Elbistan ilçesinde AFAD verilerine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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kürdistan Maraş Elbistan Deprem

HABER MERKEZİ

Maraş'ın Elbistan ilçesinde saat 16.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyururken, derinliğini ise 5 km olarak belirledi.

Gece saatlerinde Adana ve Hatay'da art arda ayrı ayrı sarsıntıların meydana geldiği bildirilirken,  Bingöl'ün Solhan ilçesinde sabah saat 07:57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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