Politika

Başbakan’dan KYB’li bakanlara Bakanlar Kurulu’na katılmaları çağrısı

Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.
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kürdistan Mesrur Barzani KYB Bakanlar Kurulu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) bağlı bakanların Bakanlar Kurulu toplantılarına katılmaları için çağrıda bulundu.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Toplantıda konuşan Başbakan Mesrur Barzani, daha önce de KYB’li bakanların, Bakanlar Kurulu toplantılarına katılmaları için çağrıda bulunduğunu, ancak söz konusu bakanların toplantılara katılmasına izin verilmediğini belirtti.

KYB bakanlar heyetini Bakanlar Kurulu toplantılarına dönmeye çağıran Başbakan, “Çünkü toplantılara katılmamak ve sorumluluktan kaçmak hiçbir sorunu çözmez” dedi.

Başbakan, “KYB’li bakanların Bakanlar Kurulu toplantılarına katılmaları için kaç kere çağrı yapıldı. Yazılı olarak geri dönmeleri istendi ama ne yazık ki katılmalarına izin verilmedi” ifadelerini kullandı.

Kürdistan halkının mücadelesindeki tarihi dönem noktalarından biri olan 1991’deki Raperin’in yıldönümü dolayısıyla Kürdistan halkını kutlayan Başbakan, ulusal kazanımların korunması için Kürdistan halkının birliğine vurgu yaptı.

 

 

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