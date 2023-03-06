Bursa: Kürtçe konuşan taraftar dövülerek tribünden atıldı

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Amedspor-Bursaspor maçında, öldüresiye dövülerek tribünden aşağıya atılan kişinin sanatçı Mehmet Öndül’ün yeğeni olduğu öğrenildi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta karşılaşma öncesi, Bursa’da Bursasporlu futbolcular ve taraftarların Amedspor oyuncularına saldırmasıyla maç öncesi ve sonrası olaylar çıktı.

Amedsporlu oyunculara yönelik saldırıların yanı sıra, tribünlerde bulunan Amedsporlu taraflara da saldırı yapıldı.

K24’e konuşan Vanlı sanatçı Mehmet Öndül, öldüresiye dövülerek tribünlerden aşağıya atılan gencin, yeğeni olduğunu söyledi.

Bursa’da yaşananlara ve Amedspor’a yapılan saldırılara tepki gösteren Öndül şunları belirtti:

“Amedspor’a yapılan saldırılar kabul edilemez. Başka bir takıma aynı saldırı yapılsa hiçbir insan kabul etmez. Spor kavga etmek veya dövüşmek yapmak için yapılmaz. Spor bir öç alma ve saldırı aracı değildir. Takımlar spor yapmak için bir araya geliyor. Bursa’da ise bir futbol takımına saldırı yapılıyor. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok.”

Tribünde yeğenine yapılan saldırıya ilişkinde konuşan Öndül şunları anlattı:

“Yeğenimin bana anlattığına göre, Bursa’da Amedspor’un taraftarını içeri alamıyorlarmış. Yeğenim ve 2 arkadaşı maçı izlemek için biletlerini Bursaspor adına alıp Bursaspor taraftarının olduğu tribünde maçı izlemişler. Maçı izlerken kendi aralarında Kürtçe konuştukları için ‘Bunlar da onlardandır’ diyerek çocukları dövüyorlar. Yeğenim, tribünden atıldıktan sonra aşağıda kendilerini daha çok dövdüklerini söyledi. O bölüm görüntülerde yok. Tribünlerde gençlere saldıranların görüntüleri var, bunların ortaya çıkarılması lazım. Bunlar doğru şeyler değildir. Bir insan olarak bir sanatçı olarak ve çocuğun dayısı olarak böylesi bir durumu şiddetle kınıyorum.”