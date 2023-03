Ünlü Hollywood yönetmeni: Bence uzaylılar var, ABD hükümeti bilgileri halktan saklıyor

HABER MERKEZİ

Ünlü Hollywood yönetmeni Steven Spielberg, dünya dışı yaşamın var olduğuna inandığını belirterek, ABD hükümetinin onların varlığını örtbas etmeye çalıştığını iddia etti.

The Fabelmans, West Side Story, The Post, ET ve Lincoln gibi filmlere imza atan Hollywood yönetmeni Steven Spielberg, geçen günlerde The Late Show With Stephen Colbert programına katılarak uzaylılar ve UFO'lar hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Spielberg, "Evrende yalnız olduğumuzu sanmıyorum. Bence evrendeki tek zeki tür olmamız matematiksel olarak imkânsız. Bu tamamen imkânsız. Ve heyecan verici" ifadelerini kullandı.

Uzaylılarla insanlar arasındaki 500'den fazla karşılaşmayı araştırdığını ifade eden Spielberg, keşfettiklerini 'büyüleyici' olarak nitelendirerek, hükümetin ayrıntıları gizli tutmaya ve örtbas etmeye çalıştığına inandığını dile getirdi.

Spielberg, "Orada bir şeyler var. İnanmak için böyle bir şeyi görmem gerektiğini düşünecek türden bir insan olduğum için inançlı mıyım bilmiyorum. Hiç görmediğim ya da deneyimlemediğim şeyler hakkında bir şeyler uydurabilir ve filmler yapabilirim. Bu iyi bir şey. Bir şeye gerçekten inanmak için bizzat karşılaşmam gerek" dedi.

'HİÇ UFO GÖRMEDİM, KEŞKE GÖRSEYDİM'

Şimdiye dek izah edemeyeceği hiçbir şey görmediğini kaydeden Spielberg, "Hiç UFO görmedim. Keşke görseydim. Ama bazı insanların açıklayamadıkları şeyler gördüklerine inanıyorum. Bu açıklanamaz bir şey. Son zamanlarda ortaya çıkan şeylerin büyüleyici olduğunu düşünüyorum" yorumunu yaptı.

'400 MİLYON IŞIK YILI ÖTEDEN BİRİLERİNİN GELMESİ İMKÂNSIZ GÖRÜNÜYOR'

Ünlü yönetmen, "Filmler dışında herhangi birinin 400 milyon ışık yılı öteden bizi ziyaret etmesi neredeyse imkânsız görünüyor, tabii eğer köpekbalığından atlayıp solucan delikleri aracılığıyla buraya gelmenin bir yolunu bulmadılarsa" diye konuştu.

Academy Ödüllü film yapımcısı, daha önce doğaüstü olayları konu alan birçok film yönetti.

Spielberg, bir dünya dışı varlıkla karşılaştıktan sonra hayatı değişen mavi yakalı bir işçiyi konu alan 1977 yapımı Close Encounters of the Third Kind filmini yönetmişti.

Ayrıca Spielberg, insanlığı yok etmeye çalışan bir uzaylı istilasını konu alan 2005 yapımı War of the Worlds filminin de sahibiydi.