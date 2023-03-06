Çiçek Sepeti ‘Beyaz Toros’lu ‘Yeşil’ posteri satışını durdurdu

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Amedspor’la oynanan maçta Bursapor taraftarlarının 1990’lı yıllarda Kürt illerinde JİTEM ve faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen “Beyaz Toros” ve “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım posteri açmasına tepkiler devam ederken, oline alışveriş sitesi Çiçek Sepeti ‘Yeşil’in posterlerinin satışına başladı.

Söz konusu posterler “Mahmut Yıldırım Yeşil The Yeşil 25x18 Ahşap Tablo Mdf Poster” adıyla 49,92 TL’den satılıyordu.

TEPKİLER ÜZERİNE SATIŞ DURDURULDU

Çiçek Sepeti’nin, faili meçhul olarak kayıtlara geçen birçok cinayette parmağı olan “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım'ın görselinin yer aldığı bir tabloyu hediyelik eşya olarak satması büyük tepki topladı.

Sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından söz konusu tablonun satışı durduruldu.

NE OLMUŞTU?

Önceki gün TFF 2’nci Lig’deki Bursaspor-Amedspor maçında konuk takım Amedspor’un futbolcuları ve teknik ekibi saldırıya uğramış, Bursaspor tribünlerinde 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterleri açılmıştı.

Soyunma odası koridorlarında da Bursaspor Özel Güvenlik Amiri, kulüp personeli ve emniyet görevlileri futbolculara saldırmıştı.

Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Dünden beri yaşanan bütün barbarlığa, saldırılara, müdahalesizliğe, TFF başkanının telefonunu kapatmasına, hakemin maçı tatil etmesi için birinin ölmesini beklemesine rağmen sahada korkusuzca mücadele eden aslanlarımızı hocalarımızı ve yöneticilerimizi tebrik ederim” dedi.

Irkçı saldırıya dair açıklama yapan Bursa Valiliği ise şu bilgileri aktardı:

“Pankart açma olayına karışan ilgililer hakkında teşhis, tespit ve yakalama çalışması ile maç sonunda soyunma odasında gerçekleşen darp olayına ilişkin ise sorumlular hakkında cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde adli işlem başlatılmıştır. Bu kapsamda şu ana kadar yedi kişi gözaltına alınmıştır.”