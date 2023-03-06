2 örgüt çatıştı: 200 ölü

HABER MERKEZİ

Nijerya basında yer alan haberlere göre, istihbarat yetkilisi Zagazola Makama, yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Gudumbali-Kukawa bölgelerinde Boko Haram ve ISWAP üyelerinin çatıştığını belirtti.

“200 TERÖRİST ÖLDÜ”

Makama,”çatışmalarda aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 200 teröristin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını” kaydetti.

Nijerya’da Boko Haram’ın kurucusu Muhammed Yusuf’un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009’da babasının ölümünün ardından örgütün sözcüsü olmuştu.

Boko Haram içinde 2016’da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram’ı yönetirken Barnawi ISWAP’ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

Ülkede 2000’li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram’ın 2009’dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.