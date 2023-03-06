Medvedev: Yeni çok kutuplu dünya daha çetin olacak, bize uyar

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Rusya eski Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, yeni çok kutuplu dünyanın, iki veya tek kutuplu dünyaya göre çok daha zor olacağını belirterek, “Böyle bir dünya bize uyar” dedi.

İktidardaki Birleşik Rusya partisinin internet sitesinde, Dmitriy Medvedev’in “Diğer ülkelerle birlikte, Batı dünyasının neo-kolonyal emellerinin tabutuna son çiviyi çakabiliriz” başlıklı yazısı yayınlandı.

Birleşmiş Milletler’in verilerine işaret eden Medvedev, dünyada halen “20. yüzyılın 1950 – 1970’li yıllardaki sömürge sistemi çöküşünün bu tür kalıntıları olan yeterli sayıda bağımsız olmayan bölgelerin olduğunu” anımsatarak, “Bu bölgeler, neo-sömürge uygulamalarının kalıntılarına karşı direnişin doğru olduğu anlayışını güçlendiriyor” ifadelerine yer verdi.

Ülkelerin artık ‘kolektif Batı’ karşısındaki korkudan kurtulmaya başladığını savunan Medvedev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni çok kutuplu dünya, iki boyutlu çift kutupludan veya tek kutuplu dikteden çok daha zor olacak. Böyle bir dünya bize uyar. Rusya için diyaloga yasak bölge yok, çünkü hiçbir zaman kolonilerimiz yoktu. Her konuda. Sovyetler Birliği, dünyadaki sömürge sisteminin ölümüne aktif olarak katkıda bulunmuştu. Şimdi de diğer ülkelerle birlikte Batı dünyasının neo-kolonyal emellerinin tabutuna son çiviyi çakabiliriz.”