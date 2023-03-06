Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

ANKARA (K24)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 ay önce, 12 Şubat 2022'de kurulanönce 'Altılı Masa' olarak kurulan Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi.

İYİ Parti lideri Akşener'in son dakika katıldığı Millet İttifakı'nın toplantısı sona erdi.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde saat 16.00'da başlayan liderler toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü. Masada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal yer aldı.

Liderler Saadet Partisi Genel Merkezi'nden kalabalığın önüne çıktı.

İlk konuşmayı yapan Karamollaoğlu kalabalığı selamladı. Saadet Partisi lideri, şunları dile getirdi:

"On binlerce kardeşimiz hayata veda etti. Birçok şehirde neredeyse bina ayakta kalmadı. Allah vefat edenlere rahmet eylesin. Bugün burada bir araya gelmemizin sebebini biliyorsunuz. Hava biraz soğuk. Ben bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı duyurmayı bir görev addediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim cumhurbaşkanımızdır. Bu görevin hayırlı olmasını diliyorum. Bu görevin hayırlı olmasını diliyorum."

Karamollaoğlu sözü Kılıçdaroğlu'na bıraktı.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası üzerine mutabık kalmış bulunuyoruz. Parlamenter sisteme geçiş sürecinde diğer partilerin genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır" dedi.

“Parlamenter sisteme geçiş sürecinde Millet İttifakı'na dahil diğer partilerimiz sayın genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak” diyen Kılıçdaroğu şunları kaydetti:

"Değerli kardeşlerim, sayın genel başkanlarıma hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Yunus Emre, bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz der. Biz Yunus Emre'den aldığımız ilhamla Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık. Bu sofra Halil İbrahim sofrası, tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmemesidir.

Bizim soframız, barışın ve kardeşliğin sofrasıdır. En büyük gayemiz Türkiye'yi bereketli, huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır. Allah'ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız.

Biz Millet İttifakı olarak Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak, güçlendirmiş parlementer sisteme geçiş sistemin yol haritası üzerinde mutabık kalmış bulunuyoruz. 11 madde az önce içeride sonuçlandı.

Bu kapsamda parlamenter sisteme geçiş sürecinde Millet İttifakı'na dahil diğer partilerimiz sayın genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Millet İttifakı'nın kapısı, ortak Türkiye hayalini paylaşan herkese sonuna kadar açıktır. İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt etmeksizin 85 milyon insanımızı yürekten selamlıyoruz. Deprem felaketinin bugün birinci ayı. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bu mübarek berat kandili gecesinde Allah'tan rahmet diliyorum.

Sevgili dostlarım, ey güzel halkım. Hiç kimse merak etmesin; ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağım, yolumuz açık olsun"