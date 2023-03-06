Kılıçdaroğlu’ndan Emine Şenyaşar vurgusu

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Millet İttifakı'nın 13'üncü Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Saadet Partisi Genel Merkezi önünde adaylığı açıklanan Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nin önünde toplanan kalabalığa seslendi.

Konuşmasında Urfa’da Emine Şenyaşar’ı ziyaret ettiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Şanlıurfa'da evladı için nöbet tutan Emine Şenyaşar'a sarıldım. Emine Hanım adaydır” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. 2 değerli arkadaşlarım, Sayın İmamoğlu ve Yavaş ile birlikte bir yola çıktık. Yolumuz aydınlık olsun, güzel bir gecedeyiz. Huzur içinde birlikte yaşamak istiyoruz. Bugün bir adaydan öte bir değişimin temsilcisi olarak karşınızdayım. Uzun zamana yayılan emeğin özveriyle ilmek ilmek örülmüş bir ortak aklın sözcüsü olarak sizlerleyim.

Ben ve ittifakımız bu ülkeyi akılla, erdemle, liyakat ile yönetmeye adayız. Ben sadece bir Cumhurbaşkanı adayı değilim, bereket, huzur ve adalet hasretinin de adayıyım. Gülümseyen yüzleri tekrar görmek için adayım. Bir seçimi kazanmaktan fazlasına adayım. Gönülleri kazanmaya, kaygıları gidermeye, korkuları aşmaya, küskünleri barıştırmaya ve sofralara bereketi getirmek için adayım.

Sadece ben değil, her vatandaşın, oy vermeye gidecek olan herkes, bu ülkeyi hak ettiği yaşam için değiştirmeye adaydır. Ben uzun bir yolculuktan geldim. Yol boyunca heybemi bu güzel ülkenin insanlarının öyküleriyle doldurdum. Onların yüzleri, sesleri, özlemleri bana pusula oldu. Şimdi onlarla birlikte adayım.

Bize kader dedikleri bu nizamı değiştirmek istiyoruz. Sevgili halkım, sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim; kimler aday biliyor musunuz, Ankara'da elektriği kesilen İbrahim'e misafir oldum. İbrahim Bey adaydır. Bartın'da maden faciasında hayatını kaybeden maden işçisi Rıdvan'ın ailesini ziyaret etmiştim. Rahmetli Rıdvan'ın oğlu Emrullah adaydır.

Şanlıurfa'da evladı için nöbet tutan Emine Şenyaşar'a sarıldım. Emine Hanım adaydır. 8 Şubat'ta Samandağ'da, içeride annem, ağabeyim ve babam var. Ses veriyorlar, termal kamerada ısı da var ama girecek ekipman yok diye bize feryat eden gencimiz aday. Tüm depremzedeler aday, böyle bilmeniz gerekiyor.

Ekmeğini çöpten çıkaran, ekmek teknesi gasp edilen kağıt toplayıcılarının deposuna gittim, çaylarını içtim. İşte oradaki Baver Bey aday. Süt veren ineğimi kesip kredimi ödüyorum diye feryadını dinlediğim çiftçi Meliha Hanım aday.

28 Şubat sürecinde öğretmenlik mesleğinden atılan Sultan Kara ve ailesine gittim, onları dinledim, Sultan Hanım da aday. Ergenekon kumpasıyla canına kastettikleri Kuddisi Okkır'ın evine gittim. Beni metanetle karşılayan Sabriye Okkır Hanım da aday. Torbacılara öldürttükleri Sinan Ateş'in eşi Ayşe Hanım da aday. “