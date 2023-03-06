Politika

Kılıçdaroğlu’nun adaylığına AK Parti’den ilk yorum

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasıyla ilgili "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir" dedi.
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
türkiye AK Parti Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu adaylık

HABER MERKEZİ

2 Mart’ta masadan kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak teklif ederek yeniden masaya döndü.

Gerçekleştirilen kritik toplantı sonrası Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili yorumunu Twitter hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığının hayırlı olmasını dileyen Turan, “En iyi hakem millettir” dedi. 

AK Partili Turan, mesajının devamında şunları belirtti:

“Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş’ün güya temsilcisi (Saadet Partisi) SP'de açıklanması SP için tarihi utançtır. Sonuç ne olursa olsun, bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak!”

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