Politika

ABD: Genelkurmay Başkanı Milley Suriye’de sadece ABD askerleri ile görüştü

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasının ardından ABD'den, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in Rojava ziyaretiyle ilgili açıklama yapıldı.
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Mark Milley Amerikan askerleriyle bir araya geldi (Foto: Reuters)
Mark Milley Amerikan askerleriyle bir araya geldi (Foto: Reuters)
ABD ABD Mark Milley Rojava ziyaret

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’in Suriye’de sadece ABD askerleri ile görüştüğünü söyledi.

Milley’in Rojava'yı ziyaret etmesinden sonra izahat vermek üzere ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in Dışişleri Bakanlığına çağrılması, ABD Dışişlerinin günlük basın toplantısında gündeme geldi.

Price, burada yaptığı açıklamada, "Büyükelçi Flake’in toplantı ve görüşmeler için Türk Dışişleri Bakanlığı'na gittiğini teyit ediyorum. Orgeneral Milley’in ziyareti konusunda elbetteki sizi Savunma Bakanlığına yönlendiriyorum ancak anladığımız kadarıyla Orgeneral Milley sadece Suriye’deki ABD askerlerini ziyaret etti ve sadece Amerikan askerleri ile görüştü” dedi.

Bir gazetecinin, ABD ordusunun komutanının ansızın bir yeri ziyaret etmesinin açıklamasının ne olduğunu sorması üzerine Price, ABD’li komutanın, dünyanın her yerinde görevdeki ABD askerlerini her an ziyaret edebileceğini ve Suriye ziyaretinin de böyle bir şey olduğunu kaydetti.

Sözcü aynı zamanda, Suriye’de tek hedeflerinin DAİŞ ile mücadele ve bu hedefin Türkiye dahil bölgedeki ortakların da menfaatine olduğunu belirtti.

Milley, hafta sonu Rojava'ya daha önce yapılacağı duyurulmayan bir ziyarette bulunmuştu.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, "General Milley, (ABD'li) komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye'nin kuzeyini ziyaret etti. DAİŞ ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi" açıklamasında bulunmuştu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake de Dışişlerine çağrılmış ve Flake'den Mark Milley'in Rojava'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istenmişti.

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