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Hatay’da deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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türkiye Hatay Defne ilçesi Deprem

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 01.14’te merkez üssü Hatay’ın Defne ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 7.05 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığının tespiti için ekipler, çalışma başlattı.

Önceki gece saat 23.49'da merkez üssü Hatay'ın Payas ilçesi Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

Yerin 5.39 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedilmişti.

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