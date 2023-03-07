Politika

Almanya Dışişleri Bakanı Kürdistan Bölgesi’ne geliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, resmi bir ziyaret kapsamında Kürdistan Bölgesi’ne geliyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Almanya Annalena Baerbock

ERBİL (K24)

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahaf yaptığı açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un bugün Bağdat’a gelerek, Başbakan Muhammed Şiya Sudani ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’le görüşeceğini söyledi.

Sahaf, görüşmelerde enerji ile yatırım konuları başta olmak üzere her alanda Bağdat-Berlin ilişkilerinin geliştirilmesinin masaya yatırılacağını belirtti.

Baerbock’un, Bağdat’ın ardından Erbil’e gelerek Kürdistan Bölgesi’nde üst düzey temaslarda bulunması bekleniyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv