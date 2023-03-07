Almanya Dışişleri Bakanı Kürdistan Bölgesi’ne geliyor

ERBİL (K24)

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahaf yaptığı açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un bugün Bağdat’a gelerek, Başbakan Muhammed Şiya Sudani ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’le görüşeceğini söyledi.

Sahaf, görüşmelerde enerji ile yatırım konuları başta olmak üzere her alanda Bağdat-Berlin ilişkilerinin geliştirilmesinin masaya yatırılacağını belirtti.

Baerbock’un, Bağdat’ın ardından Erbil’e gelerek Kürdistan Bölgesi’nde üst düzey temaslarda bulunması bekleniyor.